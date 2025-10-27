Audiences 26 octobre 2025 : « Adieu les cons » leader devant « Independence Day »



Audiences 26 octobre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Adieu les cons », qui a intéressé 3,04 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.





C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Independence Day », qui a réuni 2,49 millions de téléspectateurs pour 15,3% de pda.







Audiences 26 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl », qui a été suivie par 2,04 millions de téléspectateurs pour 10,7% de pda.



M6 suit avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,23 million de téléspectateurs pour 7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie