Ici tout commence du 27 octobre : Carla va-t-elle partir ? Elle se souvient de... (résumé + vidéo épisode 1293 en avance)

Ici tout commence du 27 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1293 – Carla veut rentrer chez ses parents adoptifs dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais ce soir, sa mémoire va commencer à revenir !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 27 octobre – résumé de l’épisode 1293

Sans nouvelles de Carla depuis plusieurs jours, Bérénice se rend chez les Leroy pour la voir. Marc lui apprend que Carla est à l’hôpital avec Rose et les Furiani, car elle doit obtenir une autorisation médicale avant de rentrer à Angers. Il la rassure, convaincu que Carla finira par reprendre contact. Jim, de son côté, assure à Bérénice qu’il sera là pour elle.

Carla obtient finalement l’autorisation de rentrer, mais le médecin souhaite un dernier examen avant son départ. En attendant, Anne confie à Rose sa peur que Carla ne se sente pas en sécurité à Angers, dans la chambre où elle avait développé ses troubles alimentaires. Rose propose alors une ultime tentative pour raviver la mémoire de sa fille.



À l’Institut, Carla ne reconnaît pas Clotilde et se sent mal à l’aise face aux regards insistants des élèves. En cuisine, Jim lui propose de l’aider ; elle retrouve aussitôt ses réflexes techniques, ce qui les encourage tous deux. Mais lorsque Bérénice arrive pour lui parler, Carla refuse le dialogue. Sous le coup de l’émotion, elle rejette violemment la situation, avant de retrouver soudain un souvenir lié à Jim.

Par ailleurs, Clotilde et Stanislas lancent des pré-sélections pour former la future brigade de l’hôtel d’application : le meilleur binôme réalisant un petit déjeuner gastronomique y sera intégré. Billie pousse Ferdinand à tenter sa chance, voyant là un bon entraînement. Il propose à Léonard de former un duo, mais ce dernier refuse, préférant s’allier à Zoé. Frustré, Ferdinand demande à Gaspard de l’aider à influencer son frère.

Enfin, lors du module d’Halloween d’Anouk, Milan et Ninon sont en binôme et s’opposent sur leur manière de travailler. Ninon veut tout planifier, tandis que Milan préfère improviser. L’ambiance se tend et Milan finit par abandonner. Plus tard, Tom, jaloux, manipule Ninon en lui disant que Milan a fait de la prison et qu’elle doit éviter de le contrarier.

Ici tout commence du 27 octobre 2025 – extrait vidéo

