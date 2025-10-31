Star Academy du 31 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 31 octobre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.











Et dès le réveil, ambiance Halloween au château ! D’étranges personnes sont dans le château, déguisés, et font peur aux académiciens !

Place ensuite au cours de théâtre avec Papy. Il les fait travailler des impros avec des accessoires.

On enchaine avec le cours de chant de Sofia, qui a lieu en partie dehors.



Toute la journée, des mecs viennent faire peur aux élèves ! Et Michaël vient annoncer le top 3 aux élèves : Victor est 3ème, Ambre 2ème, Sarah 1ère. Ils s’affronteront sur « J’avoue » de Lynh sur la battle samedi soir.

Message vidéo de Kendji, qui annonce qu’il a choisi Ambre pour chanter avec lui aux NRJ Music Awards. Michaël annonce aux autres qu’ils vont pouvoir la regarder. Il annonce ensuite que Théo P. va chanter « Azizam » avec Ed Sheeran, et Léo et Lily sur « Sapphire ».

Léa se met à pleurer et s’isole dans les toilettes. Les filles viennent ensuite la voir, elle dit que c’est toujours les mêmes qui ont tout… Les autres tentent de la rebooster.

Pendant ce temps là, Léo, Lily et Théo P. sont sur leur nuage. Place ensuite à la découverte du tableau des évaluations. Léa, 6ème, est déçue et s’en va énervée. Le tableau déclenche une mauvaise ambiance parmi les élèves, ça éveille des jalousies.

Bastiaan retrouve Jonathan et ses danseurs pour répéter son tableau chanté / dansé. A la fin de l’entrainement, Jonathan le félicite.

Place ensuite à une chasse au trésor d’Halloween pour les académiciens, toujours avec des personnages effrayants. A la fin, ils découvre une malle remplie de déguisements et la musique retentit pour une fête d’Halloween !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 31 octobre

