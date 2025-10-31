Les Cinquante du 31 octobre : qui sont les éliminés ? (résumé, spoiler + replay épisode 55)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 55 du vendredi 31 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 55 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour un nouveau jeu dans l’arène.











Il s’agit d’un devine-tête ! A l’issue de ce jeu, Solène, Jérémy, Julia et Laura M. ont perdu et sont donc sur le banc des éliminés. Leur sort est entre les mains des joueurs victorieux, qui doivent voter en salle de cérémonie.

Le Lion annonce aux joueurs que sur les 4 joueurs sur le banc des éliminés, ils peuvent en sauver 2 ! Il va donc y avoir 2 joueurs éliminés.

Place au verdict. Le Lion fait revenir les perdants et annonce le verdict ! Julia et Jérémy sont éliminés, Solène et Laura M. sont sauvés.



Les Cinquante, le replay du 31 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 55 ce vendredi 31 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 3 novembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 56.