Ici Tout Commence spoiler : Teyssier déterminé face à Hector (vidéo épisode du 5 novembre)

Ici tout commence spoiler – Teyssier va être déterminé à convaincre la famille Jourdain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, il s’attaque à Hector Jourdain (Guillaume Cramoisan).











Le chef lui a servi un brunch bluffant, Emmanuel se rend ensuite en cuisine pour tenter de le convaincre de faire un partenariat avec l’institut Auguste Armand pour faire de l’hôtel Jourdain l’hôtel d’application. Il promet à Hector de faire de lui un chef étoilé ! Mais la flatterie ne semble pas fonctionner avec le chef…

Teyssier finira-t-il par le convaincre ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1300 du 5 novembre 2025 : Teyssier face à Hector

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

