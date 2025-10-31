Plus Belle La Vie du 31 octobre 2025 : la résidence évacuée d’urgence ! (résumé + extrait vidéo épisode 454 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 31 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 454 de PBLV – La vérité va éclater cet après-midi dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Après des découvertes dans la chambre de Basile, Idriss et Gabriel décident d’évacuer la résidence d’urgence !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 31 octobre 2025 – résumé de l’épisode 454

Éric et Idriss sont sous le choc après la mort de Basile. Ils ont le cœur lourd : il s’était tant dévoué pour les autres et ne présentait aucun symptôme. À la résidence, la peur gagne les résidents, tandis que Yolande tente de calmer la situation. En fouillant les affaires de Basile, Éric et Idriss découvrent une perruque blonde, une barbe et la fameuse veste militaire : il était donc l’agresseur de Laura !

Steve arrive alors pour les prévenir que plusieurs résidents veulent fuir. Éric rassure tout le monde et demande à Idriss de prévenir Patrick. Sofiane accuse Baptiste et Mathis, mais Noémie prend leur défense avant que Sofia fasse un malaise. Steve lui apporte son inhalateur.



Publicité





Patrick et Jean-Paul décident de faire analyser l’ADN de Basile pour savoir s’il est lié au meurtre de Marchand. Gabriel, lui, écarte la piste d’une infection mais pense à un empoisonnement et file à la résidence. À la résidence, Gabriel et Idriss découvrent que la contamination vient de la ventilation : tout le monde est en danger. L’évacuation commence, mais Baptiste réalise que Mathis a disparu.

Au Mistral, Djawad et Thomas apprennent la mort de Basile et envisagent d’annuler la fête d’Halloween. Djawad lui confie qu’Ariane ne lui donne plus de nouvelles… Thomas lui donne sa journée pour aller se reposer. Plus tard, Ariane, inquiète, cherche Djawad. Il lui demande des explications sur le bébé. Elle avoue ne pas vouloir d’un autre enfant. Djawad comprend, même s’il aurait aimé savoir. Ils se réconcilient.

De son côté, Louis croise Audrey, qui lui assure aller mieux mais être suivie médicalement. Elle attend Jennifer, qui cherche un appartement. Louis s’étonne du hasard et les laisse. Audrey comprend que Jennifer craque pour lui et promet de l’aider à trouver rapidement un appart.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Louis avoue, Laura prend un nouveau départ, les résumés jusqu’au 14 novembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 31 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.