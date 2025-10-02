Tout le monde veut prendre sa place : Vincent passe un gros cap ! (2 octobre)

Par /

Vincent a franchi la barre des 20.000 euros de gains ce jeudi midi dans « Tout le monde veut prendre sa place ». Professeur d’histoire géo, Vincent semble bien parti pour rester longtemps dans le jeu de Cyril Féraud !


Désormais, Vincent totalise 20.500 euros de gains en 18 victoires. Il fonce désormais vers le cap des 20 victoires !

Tout le monde veut prendre sa place du 2 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 2 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

