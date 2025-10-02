Demain Nous Appartient du 2 octobre : Arthur arrêté, Marceau accusé (résumé + vidéo épisode 2044 en avance)



Demain nous appartient du 2 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2044 de DNA – Arthur est arrêté par la police ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Violette l’a vu roder près du lycée avant l’incendie… Mais un appel anonyme accuse Marceau.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 2 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2044

Au commissariat, Damien révèle que le mégot retrouvé appartient à Violette, qui a avoué fumer depuis sa rupture avec Jordan. Mais l’enquête confirme rapidement un incendie criminel : un briquet électrique et du solvant sont retrouvés. Soulagée, Violette promet d’arrêter et signale avoir vu Arthur rôder autour du lycée. Interrogé, Arthur reconnaît un passé de suspicion d’incendie en 2015 mais nie toute implication. Sara ordonne une perquisition, sans résultat.

Parallèlement, Bart surprend Marceau en train de voler et découvre un chiffon imbibé de solvant. Malgré la défense d’Erica, un appel anonyme accuse Marceau d’avoir apporté du white spirit au lycée. Les policiers décident de le convoquer… Au Spoon, Erica reproche à Bart de l’avoir trahie.



De son côté, François confirme à Soizic qu’il ne reviendra pas sur leur séparation. Adam, affecté, se confie à Gloria. Soizic regrette sa rupture auprès de William, tandis que François demande un congé. Enfin, Raphaëlle et Martin règlent la question de leurs témoins de mariage : Raphaëlle choisit Chloé et Marguerite, Martin hésite entre Nordine, Aurore, Karim ou Georges.

VIDÉO Demain nous appartient du 2 octobre – extrait de l'épisode

