« Kaamelott – premier volet » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur M6 (15 octobre 2025)

« Kaamelott – premier volet » c’est le téléfilm rediffusé ce mercredi 15 octobre 2025 sur M6. Un téléfilm écrit et réalisé par Alexandre Astier, qui fait revivre les aventures des Chevaliers de la Table ronde au cinéma, plus de 10 ans après l’arrêt de la série.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Kaamelott – premier volet » : l’histoire

Sous le joug du tyrannique Lancelot-du-Lac et de ses impitoyables mercenaires saxons, le royaume de Logres vit dans la terreur. Outrés par cette dictature sans pitié, les Dieux décident de rappeler Arthur Pendragon et d’inspirer la naissance de la résistance. Mais Arthur saura-t-il rallier les clans dissidents, renverser son ancien compagnon d’armes, reconquérir Kaamelott et rendre enfin la paix à l’île de Bretagne ?

Interprètes et personnages

Avec : Alexandre ASTIER (le Roi Arthur), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc), Lionnel ASTIER (Léodagan), Joëlle SEVILLA (Dame Séli), Jacques CHAMBON (Merlin), Nicolas GABION (Bohort de Gaunes), Clovis CORNILLAC (Quarto), Guillaume GALIENNE (Alzagar), Thomas COUSSEAU (Lancelot du Lac), Christian CLAVIER (Le jurisconsulte), Géraldine NAKACHE (La Duchesse d’Aquitaine), Alain CHABAT (Le Duc d’Aquitaine), et Audrey FLEUROT (La dame du Lac)



Extrait vidéo