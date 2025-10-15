« Kaamelott – premier volet » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur M6 (15 octobre 2025)

Par /

Publicité

« Kaamelott – premier volet » c’est le téléfilm rediffusé ce mercredi 15 octobre 2025 sur M6. Un téléfilm écrit et réalisé par Alexandre Astier, qui fait revivre les aventures des Chevaliers de la Table ronde au cinéma, plus de 10 ans après l’arrêt de la série.


Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.

« Kaamelott - premier volet » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur M6 (15 octobre 2025)
© REGULAR / SND


Publicité

« Kaamelott – premier volet » : l’histoire

Sous le joug du tyrannique Lancelot-du-Lac et de ses impitoyables mercenaires saxons, le royaume de Logres vit dans la terreur. Outrés par cette dictature sans pitié, les Dieux décident de rappeler Arthur Pendragon et d’inspirer la naissance de la résistance. Mais Arthur saura-t-il rallier les clans dissidents, renverser son ancien compagnon d’armes, reconquérir Kaamelott et rendre enfin la paix à l’île de Bretagne ?

Interprètes et personnages

Avec : Alexandre ASTIER (le Roi Arthur), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc), Lionnel ASTIER (Léodagan), Joëlle SEVILLA (Dame Séli), Jacques CHAMBON (Merlin), Nicolas GABION (Bohort de Gaunes), Clovis CORNILLAC (Quarto), Guillaume GALIENNE (Alzagar), Thomas COUSSEAU (Lancelot du Lac), Christian CLAVIER (Le jurisconsulte), Géraldine NAKACHE (La Duchesse d’Aquitaine), Alain CHABAT (Le Duc d’Aquitaine), et Audrey FLEUROT (La dame du Lac)


Publicité

Extrait vidéo

A LIRE AUSSI
Audiences 13 octobre 2025 : Islande / France leader devant « L’amour est dans le pré »
Audiences 13 octobre 2025 : Islande / France leader devant « L’amour est dans le pré »
La France a un incroyable talent : coup d’envoi de la saison 20 ce soir sur M6 (14 octobre)
La France a un incroyable talent : coup d'envoi de la saison 20 ce soir sur M6 (14 octobre)
Les Traîtres saison 5 : après la finale, Anne-Elisabeth Blateau vivement critiquée par ses camarades
Les Traîtres saison 5 : après la finale, Anne-Elisabeth Blateau vivement critiquée par ses camarades
L’amour est dans le pré du 13 octobre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 8)
L'amour est dans le pré du 13 octobre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 8)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut