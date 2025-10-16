Un Si Grand Soleil du 17 octobre : l’incroyable geste de Pablo, Ludo recherché (résumé épisode 1773 en avance)



Un si grand soleil du 17 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1773 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 17 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







La police débarque à la ferme. Elodie et Elise expliquent tout sur les recherches de Ludo à Thierry. Elise pense qu’il faut un hélicoptère, Thierry doit appeler le parquet. Thierry fonce, Elise assure que c’est un bon flic et il va faire les choses bien. Elodie décide d’aller chercher elle-même, Elise essaie de l’en dissuader mais elle ne changera pas d’avis. Flore et Rémy décident de l’accompagner. Dans la grotte, Ludo est à bout de force.

Hugo parle à Sabine d’Achille, il a pris des nouvelles auprès De Florent et il est mal. Hugo veut essayer de le voir, il pense que pour faire ce qu’il a fait il ne doit vraiment pas aller bien et ça l’inquiète. Il ne peut pas s’empêcher de penser à son père, il a peur que ça fasse ressurgir des choses. Sabine ne comprend pas. Pablo les rejoint et dit que c’est normal qu’Achille se sente coupable. Hugo lui explique que la vie d’Achille n’a pas été facile. Pablo veut en savoir plus.



Yann fait le point avec Becker sur la garde à vue de Lavergne. Il lui explique que maintenant, un voisin des Prevost, Ludovic Maitet, a disparu. Il cherchait la source, il ne peut s’empêcher de faire le lien avec l’agression de Pauline. Becker lui dit d’interroger Lavergne sur la disparition de Ludo, Yann veut perquisitionner.

Au lycée, tout le monde parle d’Achille. Personne n’a envie de le revoir, Pablo ne dit pas un mot. En salle des profs, Sabine reste froide avec Eve. Chazal dit qu’on lui a volé son téléphone dans sa salle de cours. Il en parle à la proviseure en hurlant. Il réclame des caméras dans les salles et veut en installer une dans sa salle. La proviseure lui rappelle que c’est illégal et lui dit d’aller porter plainte.

Dans le tram, Achille reçoit un message de Pablo qui veut le voir. Ils se retrouvent, Achille présente enfin ses excuses à Pablo. Pablo lui dit qu’ils peuvent passer à autre chose et lui propose un ciné. Achille est surpris. Pablo lui dit que quand il a fait des erreurs, il aurait aimé qu’on ne l’enfonce pas. Il lui parle de la seconde chance donnée par Hugo et Sabine. Il lui dit que lui aussi il est un mec bien. Achille retrouve le sourire et le remercie.

Dans la garrigue, tout le monde cherche activement Ludo. Marcel est avec Elise mais il fatigue vite. Il culpabilise de ne pas avoir accompagné Ludo. Rémy est avec le chien, il compte sur lui pour retrouver Ludo. Dans la grotte, Ludo boit les dernières gouttes d’eau de sa gourde. Il enregistre un message vocal sur son téléphone, il dit avoir trouvé la source et que c’est Lavergne qui a cimenté la source et l’a piégé. Il s’allonge ensuite.

Cécile rentre et découvre qu’Achille va mieux. Elle lui annonce qu’elle lui a trouvé une place dans un autre lycée mais Achille n’en a plus envie ! Il lui parle de son entrevue avec Pablo, qui a été sympa et lui pardonne.

Yann interroge Lavergne, qui nie pour Pauline et pour Ludo. Thierry les rejoint, il a les résultats d’analyse : son adn a été retrouvé chez Pauline ! Pendant ce temps là, Elise et Elodie reviennent bredouilles à la coloc. Bilal est dans tout ses états, Elise dit que la police a arrêté les recherches pour la nuit. Elodie pense que ça sera trop tard le lendemain, si Ludo n’est pas mort il doit être déshydraté ! Elodie pleure, elle culpabilise. Bilal réalise que Rémy n’est pas rentré. Il est toujours dans la garrigue avec le chien, il appelle Ludo ! Le chien aboie, il a trouvé quelque chose ! Il dirige Rémy vers la grotte où se trouve Ludo ! Il entend le chien et puise dans ses dernières forces pour se lever et répondre à Rémy, qui lui assure qu’ils arrivent.

