Le Meilleur Pâtissier du 16 octobre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 6)

Le Meilleur Pâtissier du 16 octobre 2025, éliminé – Ce soir, Le Meilleur Pâtissier a pris des airs de fest-noz gourmand ! Direction la Bretagne pour un épisode plein de beurre, de sucre… et d’émotions. Entre kouign-amann revisités, gâteau de crêpes infernal et gâteaux légendaires, les candidats ont tout donné pour séduire Cyril Lignac et Mercotte.











Épreuve du classique revisité : le kouign-amann dans tous ses états

Cyril Lignac attendait un kouign-amann revisité sans trahir l’esprit breton : pâte levée feuilletée croustillante, caramélisation dorée et cuisson parfaite.

Mission réussie pour Mathieu, Seb et Margot, qui ont brillé avec des créations à la fois techniques et gourmandes. Mention spéciale à Mathieu, dont la version fruitée et parfaitement feuilletée a mis tout le monde d’accord. En revanche, Elsa, Mammar et Camille ont peiné à convaincre. Entre pâtes trop épaisses et caramélisations incomplètes, leurs kouign-amann n’ont pas su faire fondre le jury.

Épreuve technique : le farz pitilig souezhenn, la tour infernale de Mercotte

Pour cette deuxième épreuve, Mercotte a ressorti une recette tout droit sortie du Finistère : le farz pitilig souezhenn, une spectaculaire tour de crêpes épaisses garnies de ganache caramel au beurre salé et de chantilly vanille.



Si Pascale s’est complètement emmêlée dans les couches et termine dernière, Camille n’a pas réussi à se rattraper, finissant avant-dernière. À l’inverse, Elsa a brillé et décroche une belle 2ᵉ place, tandis que Adrien s’impose en tête du classement.

Épreuve créative : les légendes bretonnes en gâteau

Place à la magie pour la dernière épreuve, avec des créations inspirées des mythes et légendes de Bretagne. Fées, korrigans et chevaliers ont pris vie sous forme de gâteaux spectaculaires. Entre audace, storytelling et maîtrise technique, les candidats ont livré un véritable show pâtissier.

Le verdict : Mathieu tablier bleu, Camille éliminée

Après délibération, Mathieu s’est vu remettre le tablier bleu de la semaine, récompensant sa régularité et son talent sur les trois épreuves.

En revanche, malgré sa bonne volonté et son univers créatif, Camille n’a pas réussi à convaincre Cyril et Mercotte. Elle quitte la tente du Meilleur Pâtissier, émue mais fière de son parcours.

Rendez-vous la semaine prochaine pour l’épisode 7. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, il sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.