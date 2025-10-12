Un Si Grand Soleil spoilers : la vie d’Eve bascule, le choix de Louis, les résumés jusqu’au 31 octobre 2025



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 31 octobre 2025 – Que va-t-il se passer fin octobre dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la vie d’Eve va basculer et la plonger dans la tourmente. Manu est dépassé tandis que Sabine décide d’oublier sa rancoeur pour la soutenir. Et des secrets d’Eliott refont surface… Est-il lié aux malheurs de sa mère ?

Pendant ce temps là, Kira fait ses débuts chez Midi Libre alors que Louis annonce un choix surprenant à Marc. Ce dernier a du mal à accepter la décision de son fils. De son côté, Léo refuse toujours d’accepter la fin de son mariage avec Pauline.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 27 au 31 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 (épisode 1779) : Tandis que Léo refuse d’admettre la fin de son mariage, la vie d’Eve est sur le point de basculer.

Mardi 28 octobre 2025 (épisodes 1780) : Alors que Kira découvre le monde du journalisme au Midi Libre, de son côté, Manu est dépassé par la situation d’Eve.

Mercredi 29 octobre 2025 (épisode 1781) : Sabine met sa rancœur de côté pour soutenir Eve. Quant à Boris, son attitude étrange soulève des suspicions autour de lui.

Jeudi 30 octobre 2025 (épisode 1782) : Louis prend une grande décision, qui contrarie beaucoup Marc. Pendant ce temps, Kira est victime de discrimination.

Vendredi 31 octobre 2025 (épisode 1783) : Alors que Kira compte bien se battre pour se faire entendre, de nouveaux secrets d’Eliott font surface.

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.