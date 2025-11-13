13h15 le dimanche du 30 novembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 30 novembre 2025 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 30 novembre 2025 : Le feuilleton des Français > Saison 13 / Episode 2

Pendant plusieurs mois, le magazine a suivi des irréductibles que rien ne semble pouvoir arrêter. Pour préserver leur travail et leur passion, ils sont prêts à déplacer des montagnes. Mais leur ténacité et leur détermination finiront-elles par porter leurs fruits ?

Cette série inédite de 13h15 le dimanche part à la rencontre de Français bien décidés à faire entendre leur voix. Chaque jour, ils luttent pour maintenir leur école, sauver leur commerce ou développer leur exploitation.



Monique et Catherine se battent chacune pour préserver leur entreprise, des emplois, et, au fond, une partie de leur histoire personnelle. Max, lui, retrousse ses manches pour venir en aide à des éleveurs en difficulté. Et puis il y a ceux qui vivent un moment d’espoir : les salariés de la verrerie emblématique Duralex, près d’Orléans, qui ont repris l’entreprise en 2024. Ils viennent d’obtenir 20 millions d’euros de promesses de dons en seulement 24 heures, alors qu’ils n’en attendaient que cinq.