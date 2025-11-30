Star Academy 2025 : le programme de la semaine 7 et du prime du 5 décembre



Publicité





Star Academy du 30 novembre 2025, programme – Quel programme pour la septième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un septième prime riche en émotion et l’élimination de Théo L., ils ne sont plus que 11 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce dimanche.











Publicité





La semaine des comédies musicales

Et alors que le prime aura de nouveau lieu vendredi soir, les évaluations sont programmées lundi matin. Michaël Goldman viendra leur annoncer le programme des évaluations ce soir mais il a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le vendredi 5 décembre.

Cette semaine à la Star Academy, place à la semaine des comédie musicales ! Les élèves prépareront leur tableau comédie musicale pour le prime de vendredi. Et qui dit première semaine de décembre, dit lancement des décorations de Noël au château et du calendrier d’avent, qui leur réservera une surprise chaque soir.

Le planning de la semaine 7

L’emploi du temps de la semaine a été affiché au château.



Publicité





Rendez-vous cet après-midi à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.