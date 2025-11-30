Publicité
Vivement Dimanche du 30 novembre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.
Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.
Publicité
Vivement Dimanche du 30 novembre 2025 : les invités
Michel Drucker vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vivement dimanche » placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.
👉 Aujourd’hui il reçoit en première partie : Booder, Kamel le magicien, Linda Hardy, Lou Deleuze, Bernard Montiel, et Emmanuel Chaunu..
Publicité
👉 Et dans une seconde partie : Lio, Les demoiselles de Rochefort, Corinne Masiero et Philippe Geluck.
Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV