13h15 le samedi du 22 novembre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 22 novembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





13h15 le samedi du 22 novembre 2025 : « Histoires de vie »

Recueillir les paroles de patients en fin de vie pour en faire des récits souvent bouleversants : c’est la mission de Valéria Milewski. L’émission 13h15 le samedi a suivi cette biographe hospitalière à Chartres, où elle exerce.

Raconter son histoire, dévoiler les moments marquants de sa vie, parfois même ses secrets, afin de les transmettre à ceux qui restent… Quand la vie s’efface, laisser une trace devient essentiel. Les biographes hospitaliers offrent aux personnes gravement malades la possibilité de confier leur parcours dans un livre destiné à leurs proches. Ce métier encore peu connu constitue pourtant un véritable soin de support, apportant apaisement aux patients et réconfort aux familles.



Passeuse de mots et d’histoires

À l’hôpital de Chartres, 13h15 le samedi a rencontré l’une de ces « passeuses de mots ». Auprès de patients atteints de pathologies très lourdes, Valéria Milewski, docteure en sciences du langage, recueille leurs témoignages et insuffle de la joie dans le service d’oncologie-hématologie.

Joyeuse, énergique et aujourd’hui quinquagénaire, elle est à l’origine de cette profession créée en 2007. Convaincue de son utilité, l’équipe soignante l’a pleinement intégrée et propose désormais la biographie comme un soin complémentaire. Un dispositif qui se déploie progressivement dans d’autres hôpitaux en France.