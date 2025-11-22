Les 12 coups de midi du 22 novembre : Cyprien se loupe, qui se cache derrière la nouvelle étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 22 novembre 2025, 65ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Deux jours après avoir décroché l’étoile mystérieuse hier en reconnaissant Tom Hanks, il a encore une fois buté sur l’une des questions du Coup de Maître aujourd’hui et il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 22 novembre, une nouvelle étole mystérieuse

La cagnotte de Cyprien totalise ainsi 304.504 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on peut distinguer une ville. Rien de certain à ce stade mais il pourrait s’agir de Monte-Carlo.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 novembre

Et si vous n'avez pas pu voir l'émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+