Star Academy 2025 : le programme de la semaine 6 et du prime du 29 novembre

Star Academy du 29 novembre 2025, programme – Quel programme pour la sixième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un sixiième prime riche en émotion et l’élimination de Léane, ils ne sont plus que 12 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce samedi.











La semaine des binômes

Et alors que les évaluations auront lieu mardi matin, Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 29 novembre.

Cette semaine à la Star Academy, place à la semaine des binômes ! Ils passeront des évaluations en binômes en chant et en danse. A l’issue de ces évaluations, les profs nomineront 2 binômes et le public votera pour en sauver un. Le dernier binôme aura son destin entre les mains des académiciens, qui sauveront un élève tandis que le second sera éliminé.

Attention, Sarah étant immunisée, Michaël a précisé que son immunité sera étendue à son binôme ! On ne sait pas encore comment ces binômes seront formés, ça se fera avec le directeur dimanche en fin d’après-midi.



Concernant le prochain prime, Gims est le premier artiste déjà annoncé.

Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette seconde semaine a été affiché au château.

Rendez-vous cet après-midi à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.