20h30 le samedi du 15 novembre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 15 novembre 2025 : Cléopâtre Superstar

À l’occasion de l’exposition consacrée à Cléopâtre à l’Institut du Monde arabe, 20h30 le samedi s’est interrogé sur la manière dont la souveraine d’Égypte a traversé les siècles, l’art, la littérature et le cinéma, jusqu’à accéder à une forme d’immortalité. Aujourd’hui encore, la pop culture la consacre comme une icône incontournable.

Voici l’histoire de la dernière reine d’Égypte : une figure captivante, façonnée autant par les mythes que par la réalité. Une alchimie unique qui résiste au temps et nourrit sa légende éternelle.



