Ici Tout Commence spoilers : Clotilde victime d’un accident, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 17 au 21 novembre 2025)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 17 au 21 novembre 2025 – Déjà curieux de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par un gros clash entre Clotilde et Hector. Clotilde va enfin présenter ses excuses à Hector mais il se montre sans pitié et elle reparti bouleversée de l’hôtel Jourdain. A tel point que sur la route, Clotilde est victime d’un grave accident de voiture. Elle est hospitalisée et par chance, elle s’en sort bien.

Hector refuse toujours le partenariat sans la démission de Clotilde. A l’hôtel, rien ne va plus car Hector a déserté la cuisine. Andréa essaie de la convaincre de changer d’avis…

De son côté, Gaëtan prend ses distances avec Alice après qu’elle lui ait révélé ne pas vouloir d’enfant. Il lui explique qu’il a besoin de temps pour réfléchir. Quant à Carla, elle met Coline et Zoé au défi avant de choisir sa témoin…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 (épisode 1307) : A L’hôtel, Jeanne accuse réception. En cours, Billie accepte un second couteau. Pour sa part, Carla lance un défi à Bérénice.

Mardi 18 novembre 2025 (épisode 1308) : À l’hôpital, Hector tombe en panne. À l’Institut, Olivia donne un os à ronger à Alice. Face à Zoé, Coline déclare forfait.

Mercredi 19 novembre 2025 (épisode 1309) : Grâce à Léonard, Clotilde passe en force. Face aux élèves, Alice et Olivia ne font pas l’unanimité. De son côté, Coline remonte Carla et Bérénice à bloc.

Jeudi 20 novembre 2025 (épisode 1310) : En cuisine, Bianca règle ses comptes. Au Double A, Anaïs campe sur ses positions.

Vendredi 21 novembre 2025 (épisode 1311) : À l’Hôtel, Hector et Clotilde sauvent les meubles. Aux examens, Pénélope tire le mauvais numéro. À la plonge, Anaïs arrondit les angles.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 17 au 21 novembre 2025

vidéo à venir

