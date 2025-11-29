50mn Inside du 29 novembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 29 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 29 novembre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Stéphane Bern – Il occupe depuis plus de 30 ans une place à part dans le coeur des français, êtes vous prêt pour « le nouveau » Stéphane Bern ?

🎶 La story – « Place des grands hommes », le tube de Patrick Bruel. Le chanteur et ses copains de lycée nous racontent l’incroyable histoire de cet hymne à l’amitié. Comment cette chanson qui ne devait exister que pour célébrer leurs retrouvailles dans une émission de télévision est-elle devenue un tube ?



👑 L’actu – la famille royale d’Angleterre : vers une trêve de Noël ?

✨ En coulisses – Miss Univers : les plus belle femmes de la planète réunies en Thaïlande pour le titre suprême. Nous étions les seules caméras françaises dans les coulisses de ce prestigieux concours. Une édition mouvementée où rien ne s’est passé comme prévu.

50mn Inside du 29 novembre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : l’île Maurice, le paradis des vacances « all inclusive ». Quels sont les secrets de ces clubs où tout est compris pour vous faire passer des vacances de rêve ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.