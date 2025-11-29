Ici Tout Commence spoilers : le secret de Pénélope, un revirement, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 1er au 5 décembre 2025)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 1er au 5 décembre 2025 – Déjà curieux d'en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c'est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur Pénélope. Celle-ci cache en réalité un secret et elle va faire uin malaise cardiaque. Alors que Ninon a prévenu leurs parents, ils débarquent et annoncent qu’ils vont rester deux semaines dans le coin ! Le père de Pénélope et Ninon, qui est infirmier, met en garde sa fille sur les dangers d’une pma avec ses antécédents cardiaques. Elle décide de passer outre et il alerte alors Gaëtan. Ce dernier refuse de la mettre en danger, il lui annonce qu’il renonce au bébé !

Plus tard dans la semaine, Pénélope doit révéler un secret de famille à Ninon…

Pendant ce temps, Anaïs fait ses débuts en tant que directrice, en remplacement de Teyssier. Et elle ne compte pas se laisser marcher dessus, y compris par ses amis ! Quant à Coline, elle prépare l’enterrement de vie de jeune fille de Carla.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 (épisode 1317) : A L’institut, Pénélope remue le couteau dans la plaie. En cuisine, Malik tient la dragée haute. Anaïs resserre les boulons.

Mardi 2 décembre 2025 (épisode 1318) : Face à ses parents, Pénélope fait la sourde oreille. A L’institut, Anaïs prend ses marques. En service, Ferdinand donne la note.

Mercredi 3 décembre 2025 (épisode 1319) : Face à Gaëtan et Billie, Pénélope ouvre son cœur. Pour l’EVJF, Bérénice donne du fil à retordre à Coline. Face à Enzo, Anaïs tient la barre.

Jeudi 4 décembre 2025 (épisode 1320) : Avec Ninon, Pénélope arrête les frais. A L’hôtel, Denis déroule le tapis rouge. Pour Noël, Coline met les bouchées doubles.

Vendredi 5 décembre 2025 (épisode 1321) : Avec Gary, Ninon ouvre la boîte de Pandore. Gaspard donne un coup de pouce à Coline. De son côté, Tom vend la mèche à Bianca.

Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 1er au 5 décembre 2025

