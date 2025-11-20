Audiences 19 novembre 2025 : « Désenchantées » leader devant « Will Trent »

Par /

Publicité

Audiences 19 novembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec sa nouvelle série inédite « Désenchantées », qui a rassemblé 2,33 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,7% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.


C’est devant TF1 avec la saison 2 inédite de la série « Will Trent », qui a réuni 2,18 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,1% de pda.

Audiences 19 novembre 2025 : « Désenchantées » leader devant « Will Trent »
FTV


Publicité

Audiences 19 novembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui n’a intéressé que 1,69 million de téléspectateurs pour 10,4% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Patron Incognito », qui a réuni 1,49 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,3% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Le Daron » : lancement de la saison 2 inédite ce soir sur TF1 (20 novembre 2025)
« Le Daron » : lancement de la saison 2 inédite ce soir sur TF1 (20 novembre 2025)
Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre : le quart de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?
Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay quart de finale)
« Meurtres en Corrèze » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (20 novembre 2025)
« Meurtres en Corrèze » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (20 novembre 2025)
L’Événement : nouveau numéro ce soir sur France 2 (20 novembre 2025)
L'Événement : nouveau numéro ce soir sur France 2 (20 novembre 2025)


Publicité


Retour en haut