Audiences 19 novembre 2025 : « Désenchantées » leader devant « Will Trent »



Publicité





Audiences 19 novembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec sa nouvelle série inédite « Désenchantées », qui a rassemblé 2,33 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,7% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.





C’est devant TF1 avec la saison 2 inédite de la série « Will Trent », qui a réuni 2,18 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,1% de pda.







Publicité





Audiences 19 novembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui n’a intéressé que 1,69 million de téléspectateurs pour 10,4% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Patron Incognito », qui a réuni 1,49 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,3% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie