Star Academy estimations : Théo P. passe en tête, Victor remonte, Léane chute (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à la veille du prime et de l'élimination de l'un des 3 nominés : Léane, Théo P. ou Victor.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Théo P. qui est en tête avec 39% des votes.







Il prend le large sur Victor, désormais 2ème avec 32%. Il est en forte hausse tandis que Léane chute, elle ne compte plus que 29% des votes de notre sondage ! Cette semaine, c’est très serré et rien n’est joué d’avance !

Rappelons que les téléspectateurs sauveront l’un des trois nominés, tandis que le sort des deux autres dépendra des académiciens. Ces derniers trancheront vendredi soir, en fin de prime, pour déterminer lequel pourra réintégrer le château.



Qui mérite de rester ? Qui doit quitter l’aventure ? À vous de faire votre choix en votant pour votre candidat favori, et n’hésitez pas à partager votre avis en participant à notre sondage. Bien sûr, ce sondage n’a qu’une valeur indicative : seuls vos votes officiels comptent !

Sondage Star Academy nominations semaine 5

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne.