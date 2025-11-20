Star Academy : avant le coup d’envoi de sa tournée, Marine fait une grande annonce !



Surprise ce matin dans la matinale de Manu sur NRJ ! Invitée de l’émission, Marine, grande gagnante de la Star Academy 2024, a profité de son passage pour faire une annonce qui a enchanté les auditeurs… et surtout ses fans.





Le mois dernier, lors d’un pari lancé pendant les NRJ Music Awards, Manu avait promis d’offrir à Marine le tout dernier iPhone Pro. Un cadeau qu’elle recevra bel et bien… mais la jeune artiste a décidé d’aller encore plus loin.







Un iPhone rempli de souvenirs… offert à un fan !

À la surprise générale, Marine a révélé qu’elle avait décidé d’en acheter un autre elle-même, dans un but très particulier.

« Je vais en acheter un, je vais prendre plein de souvenirs avec et après je l’offrirai à quelqu’un du public à la fin de la tournée ! » a-t-elle annoncé en direct. « Je vais faire des contenus avec, des photos et des vidéos. »



L’artiste compte donc embarquer cet iPhone personnel durant toute sa tournée, y stocker des moments exclusifs, des images backstage, des vidéos inédites… avant de le remettre à un fan chanceux.

Un cadeau unique et inédit

Dans une époque où les cadeaux aux fans sont souvent symboliques, Marine innove avec un objet chargé d’émotion, véritable capsule souvenir de son aventure post-Star Ac’. Un geste qui confirme encore une fois la proximité de la jeune chanteuse avec son public. Une belle attention qui promet de faire des heureux… et sans doute d’attirer encore davantage de monde à sa tournée !