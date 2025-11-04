Audiences 3 novembre 2025 : « Un meurtre (presque) parfait » leader devant « L’amour est dans le pré »



Audiences 3 novembre 2025 – TF1 est encore arrivé en tête des audiences lundi soir avec le téléfilm inédit « Un meurtre (presque) parfait », qui a a captivé 4 millions de téléspectateurs en moyenne pour 19,8% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 11 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,62 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.







Audiences 3 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la série inédite « Des vivants ». Le premier épisode a attiré 1,95 million de téléspectateurs pour 9,8% de pda.

France 3 suit avec le film inédit « Le parfum vert », qui n’a réuni que 1,31 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie