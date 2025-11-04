La France a un incroyable talent : la suite des auditions ce soir sur M6 (4 novembre)



Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Au programme, la quatrième soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6







La France a un incroyable talent du 4 novembre 2025 – présentation d’émission 4

Un quatrième épisode placé sous le signe de l’intensité : déjà trois Golden Buzzers au compteur, des frissons garantis à chaque prestation… et ce n’est pas fini ! La suite promet d’être explosive, entre nouvelles disciplines et instants totalement inattendus. Entre émotions à vif et shows spectaculaires, ce nouvel épisode s’annonce comme un véritable tourbillon de sensations.

Sur scène, tout peut basculer : coups de cœur instantanés, ratés inoubliables, surprises de dernière minute… Le jury — Éric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et Hélène Ségara — en redemande et se laisse porter par des talents plus déterminés que jamais. Reste à savoir si, cette semaine, un candidat parviendra à déclencher le mythique Platinium Buzzer !



Les talents à découvrir ce soir

COMPAGNIE À PAS DE VELOURS

Venue de Saint-Étienne, la compagnie “À pas de velours” réunit 19 jeunes danseurs âgés de 10 à 25 ans. Leur création, inspirée du chef-d’œuvre Psychose d’Hitchcock, nous plonge dans l’atmosphère troublante d’un hôtel où chaque porte dissimule un secret. Entre tension, curiosité et élégance, la chorégraphie entraîne le spectateur dans un univers à la fois raffiné et inquiétant. Le jury succombera-t-il à cette proposition envoûtante ?

TIMOTHÉ POISSONNET

Reconnaissable à ses tenues éclatantes, Timothé Poissonnet, 36 ans et Parisien, pratique un stand-up aussi atypique qu’énergique. Plutôt que de rester sur scène, cet humoriste hyperactif préfère se glisser dans le public, déclenchant des fous rires… et parfois quelques torticolis, comme il aime à le dire. Parviendra-t-il à séduire le jury et décrocher sa place pour la suite ?

SCHUMACHER DUO

Pour la première fois en France, Yuya et Shimada présentent leur duo complètement loufoque. Leur spécialité : un comedy show délirant où, en un clin d’œil, ils se métamorphosent en animaux grâce à leurs masques. Un concentré d’humour, d’énergie et de folie pure. Réussiront-ils à entraîner jury et public dans leur univers déjanté ?

TIMÉO

À seulement 10 ans, Timéo manie la guitare électrique comme un véritable prodige ! Porté par une énergie débordante et une dextérité impressionnante, ce jeune passionné de rock fait vibrer la scène. Inspiré par son père musicien, il ne joue que depuis deux ans mais rêve déjà d’un avenir grandiose : devenir le meilleur guitariste du monde !

