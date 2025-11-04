Ici tout commence du 4 novembre : Clotilde fait une révélation choc (résumé + vidéo épisode 1299 en avance)



Ici tout commence du 4 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1299 – Teyssier a déniché l’hôtel idéal pour en faire l’hôtel d’application de l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais alors que la propriétaire refuse, il va faire une découverte qui pourrait tout changer…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 4 novembre – résumé de l’épisode 1299

En cuisine, Clotilde réunit Léonard et Zoé pour travailler sur la carte de l’hôtel d’application, mais Teyssier interrompt la réunion : il veut qu’ils préparent plutôt un buffet au Double A pour le service du midi. En privé, il confie à Clotilde que les propriétaires de l’hôtel ne sont pas encore convaincus par la vente et qu’il s’agit d’une opération séduction. Tous trois se mettent donc au travail.

Teyssier sollicite ensuite Ismaël pour rejoindre la brigade du midi avec Bianca et lui demande d’inviter sa mère Jeanne à déjeuner. Ismaël s’exécute malgré ses réserves. Constance, témoin de la manœuvre, désapprouve les méthodes de son mari. Pendant le repas, Teyssier propose à Jeanne non plus d’acheter l’hôtel, mais de créer un partenariat entre leurs établissements. Jeanne, intéressée, veut toutefois consulter son frère Hector avant de se décider. Clotilde, bouleversée de les voir ensemble, raconte plus tard à Teyssier et Rose que l’hôtel appartenait à Léon Jourdain, un ancien ami d’Auguste Armand qui l’a trahi. Il lui demande d’abandonner le projet. Emmanuel fait mine d’accepter, mais retourne ensuite voir Jeanne, qui lui confirme son accord à condition qu’il convainque son frère…



De leur côté, Tom et Julia se disputent et décident de ne plus travailler ensemble. Tom veut même diriger le restaurant sans second, ce qu’Enzo accepte à condition qu’il fasse un sans-faute. Plus tard, Julia surprend une conversation où Enzo menace de virer Tom s’il échoue, ce qui la pousse à l’aider pendant le service. Grâce à leur collaboration, le repas est un succès, et Enzo les félicite. Solal comprend alors qu’Enzo a volontairement orchestré la situation.

En pâtisserie, Fleur assure à Joséphine qu’elle a tourné la page après leur dispute. Mais en voyant la complicité entre Joséphine et Loup, elle craque et quitte la salle en larmes. Joséphine tente de la consoler, mais Fleur préfère prendre ses distances et confie sa peine à Lionel.

Ici tout commence du 4 novembre 2025 – extrait vidéo

