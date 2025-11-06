Audiences 5 novembre 2025 : « Ness et Rayan » leader devant « S.W.A.T »



Publicité





Audiences 5 novembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec le téléfilm inédit « Ness et Rayan », qui a rassemblé 3,38 millions de téléspectateurs pour 18,3% de pda.





C’est devant TF1 avec un épisode inédit de la série « S.W.A.T. », qui a réuni 2,03 millions de téléspectateurs pour 10,5% de pda.







Publicité





Audiences 5 novembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion du magazine « Des racines et des ailes », qui n’a intéressé que 2,15 million de téléspectateurs pour 12,8% de pda.

M6 suit avec la rediffusion du film « Insaisissables », qui a réuni 1,41 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,3% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie