« Section de recherches » : vos épisodes ce soir sur TF1 (6 novembre 2025)

« Section de recherches » au programme TV du jeudi 6 novembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 rediffuse des épisodes de la série policière « Section de recherches ». Au programme, 3 anciens épisodes.











« Section de recherches » : vos épisodes du 6 novembre 2025

« Le 12ème passager » : Le commandant Bernier, désormais retraité, songe à entamer une nouvelle vie en tant que skipper. Il accepte de tenter l’expérience en Martinique, à bord d’un luxueux catamaran. C’est ainsi qu’on le retrouve à l’Anse d’Arlet, aux côtés de Lucas, Vicky et Jeanne, prêts à accueillir un groupe de vacanciers pour une croisière de rêve… du moins en apparence. Mais au lendemain d’une soirée durant laquelle Simon, l’un des passagers, a demandé sa compagne en mariage, cette dernière disparaît mystérieusement. Suicide, accident ou meurtre ? Les théories s’enchaînent, jusqu’à la découverte d’un couteau couvert de sang…

« Mauvais sort » partie 1 : Le compte à rebours est lancé pour retrouver Sara Casanova, ancienne membre de la SR et grand amour de Lucas. Son téléphone a été trouvé près d’un corps dans un conteneur en provenance de Nouvelle-Calédonie. Bernier, Lucas et Rose s’envolent pour Nouméa. Quel lien Sara a-t-elle avec ce meurtre ? Est-elle en danger ou coupable ?

« Mauvais sort » partie 2 : Alors que toutes les preuves accablent Sara pour le meurtre de son amant, Bernier et Lucas la découvrent pendue à un arbre au bord du lagon. Cette tentative de suicide est-elle un aveu de culpabilité ? Sara a-t-elle réellement voulu se donner la mort après avoir tué l’homme qu’elle aimait ? En cherchant à élucider cette affaire, Bernier et Lucas plongent au cœur des secrets de l’île…



« Mortelle randonnée » : Tout juste retraité, Bernier s’offre un trek sur l’île de La Réunion en compagnie de ses anciens collègues. Le séjour s’annonce paradisiaque, mais à peine arrivés dans le gîte isolé où ils doivent passer la nuit, l’un des randonneurs du groupe est retrouvé mort, pendu à un arbre, dans une mise en scène aussi macabre qu’inexplicable. Ce qui devait être une parenthèse de détente au cœur d’une nature grandiose se transforme alors en cauchemar. Coupés du monde, sans moyen de communication et incapables d’alerter les autorités, Bernier n’a d’autre choix que de reprendre du service pour mener une enquête aussi troublante que déroutante. Entre légendes locales, forces mystiques et nature indomptable, la section de recherches s’enfonce dans les mystères enfouis de l’île…