Ici tout commence du 6 novembre : le secret de Clotilde dévoilé ! (résumé + vidéo épisode 1301 en avance)

Ici tout commence du 6 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1301 – Clotilde va tout faire pour faire échouer le partenariat entre l’hôtel Jourdain et l’institut Auguste Armand ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et vous allez découvrir son secret : elle a eu une histoire avec Hector il y a plus de 30 ans !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 6 novembre – résumé de l’épisode 1301

Clotilde retrouve discrètement Andréa Jourdain, qu’elle connaît depuis longtemps. Bien que ses enfants puissent avancer sans elle sur le projet de partenariat entre l’hôtel et l’Institut, Andréa est bien décidée à les en empêcher en semant la discorde.

De son côté, Clotilde présente ses excuses à Teyssier et Rose pour sa réaction de la veille et feint d’adhérer au projet, tout en imposant une condition : que l’hôtel s’appelle « Hôtel Armand ». Pendant ce temps là, Andréa profite d’une visite d’Ismaël et Bianca pour se renseigner sur Teyssier et sonder leur avis sur le partenariat, tout en évoquant avec émotion l’héritage de son mari défunt.



Plus tard, Clotilde laisse volontairement traîner un avis de dépôt de marque au nom « Hôtel Armand » en cuisine. Bianca le découvre et en informe Ismaël, qui avertit aussitôt sa mère. Jeanne et son frère se rendent alors dans le bureau de Teyssier pour le confronter. Pour calmer la situation, celui-ci déchire le document et propose d’avancer concrètement : Hector dirigera une brigade de quatre élèves, encadrée par Clotilde. Mais cette dernière refuse et préfère démissionner. Chez elle, en feuilletant un vieil album, elle tombe sur une photo d’elle et d’Hector datant de 1992…

À la ferme, Coline entraîne César sur sa pâte à choux, mais il n’y arrive pas. En constatant ses difficultés à lire, elle découvre qu’il est dyslexique. Elle adapte alors ses fiches avec des codes couleurs et des messages vocaux. Touché, César avoue sa honte d’en parler et la remercie pour son soutien. Grâce à elle, il réussit enfin sa pâte à choux et prépare un apéro pour la remercier.

Ici tout commence du 6 novembre 2025 – extrait vidéo

