« Beast » : le film inédit ce soir sur TF1 (9 novembre 2025)

« Beast », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 9 novembre 2025 sur TF1. Un film signé Baltasar Kormáku avec Idris Elba en tête d’affiche.





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.







« Beast » : histoire

À la suite du décès tragique de son épouse, le docteur Nate Daniels décide de se rendre en Afrique du Sud avec ses deux filles, dans une réserve animalière où il avait autrefois rencontré sa femme. Mais lors d’une excursion, le séjour vire au cauchemar : un lion gigantesque, rendu fou par une confrontation brutale avec des braconniers, s’en prend désormais à tout être humain pénétrant sur son territoire. Nate et ses filles vont devoir se battre pour leur survie et tenter d’échapper à ce prédateur implacable.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Idris Elba (Le docteur Nate Samuels), Sharlto Copley (Martin Battles), Iyana Halley (Meredith Samuels), Leah Jeffries (Norah Samuels)



Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Beast » c’est ce dimanche 9 novembre 2025 sur TF1 et TF1+.