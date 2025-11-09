« Mon crime » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (9 novembre 2025)

« Mon crime » au programme TV du dimanche 9 novembre 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Mon crime ». Un film de François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon et André Dussollier.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

Mon crime, présentation

Dans le Paris des années 1930, Madeleine Verdier, une jeune actrice aussi charmante que désargentée — et dépourvue de véritable talent —, se retrouve accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Avec l’aide de sa meilleure amie Pauline, une avocate sans emploi, elle parvient à être acquittée pour légitime défense. Cet acquittement marque le début d’une ascension fulgurante, entre gloire et reconnaissance… jusqu’au jour où la vérité finit par éclater.

VIDÉO bande-annonce


