Sept à huit du 9 novembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Publicité





Sept à huit du 9 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 9 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Copieux et pas chers, le succès des nouveaux fast-food



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Le grand retour de Lorie ! Après avoir vendu près de 10 millions de disques et marqué toute une génération, la chanteuse avait mis sa carrière musicale entre parenthèses pendant 15 ans. À 43 ans, elle remonte enfin sur scène et repart en tournée à travers la France cet automne.

🔵 La face cachée de Shein : le géant chinois de l’ultra fast-fashion se retrouve au cœur d’une polémique après l’inauguration de sa première boutique physique au BHV, en plein centre de Paris.

🔵 Alerte au proto : les ravages d’une drogue légale.

🔵 Et Hélène Trinidad, la maman braqueuse, se confie dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Au début des années 1990, une mère de famille et quatre de ses amies ont multiplié les braquages dans le Vaucluse. Des hold-up commis pour échapper à la misère, dont l’argent était immédiatement dépensé en courses. Leur incroyable histoire est aujourd’hui adaptée au cinéma dans *Le Gang des Amazones*, en salles le 12 novembre, avec Izïa Higelin dans le rôle d’Hélène Trinidad.

Extrait vidéo

Elle est l'une des Amazones. Ce gang, composé de 5 amies d'enfance, qui organise des braquages de banques dans la région d'Avignon. Hélène Trinidad est "Le Portrait de la Semaine" d'@audrey_crespo, dimanche à 19h30 sur @TF1. "Le gang des Amazones", en salle le 12 novembre. pic.twitter.com/g4CUOkSELw — Sept à Huit (@7a8) November 8, 2025

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 9 novembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.