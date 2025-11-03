« Bienvenue au pays de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 3 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Bienvenue au pays de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 3 novembre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Bienvenue au pays de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Bienvenue au pays de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Béatrice, une jeune journaliste, accompagne sa meilleure amie Émilia à Christmasland, un village de Noël réputé pour sa magie. Très vite, les deux amies commencent à douter de la sincérité des habitants, convaincues d’être les témoins d’une vaste mise en scène tant tout semble parfait. Pourtant, entre Ethan, le brun ténébreux bien décidé à réconcilier Béatrice avec l’esprit de Noël, et Peter, le gentleman qui fait battre le cœur d’Émilia, la frontière entre illusion et réalité devient floue. Et si, malgré quelques tromperies, la véritable magie de Noël était celle des sentiments naissants ?



Avec : Meghan Ory (Béatrice Thompson), John Reardon (Ethan Crane), Lindura (Emilia Rhodes), Cathy Jones (Carol Crane)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Le cadeau secret de Noël ».

« Le cadeau secret de Noël » : l’histoire et le casting

Bonnie Parker travaille comme acheteuse de cadeaux de Noël. Lorsqu’un père célibataire, Patrick Armstrong, débordé par ses obligations professionnelles, fait appel à elle pour dénicher les présents parfaits pour ses clients et pour sa fille Phoebe, leurs chemins se croisent. Le tempérament pétillant et imprévisible de Bonnie bouscule le quotidien bien organisé de Patrick. Pourtant, derrière leurs contrastes, une complicité inattendue — et peut-être un peu de magie de Noël — finit par naître entre eux.

Avec : Meghan Ory (Bonnie Parker), Christopher Russell (Patrick Armstrong), Aria Publicover (Samantha Parker), Ellie Cluett (Phoebe Armstrong)