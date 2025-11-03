Ça commence aujourd’hui du 3 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd'hui du 3 novembre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit suivi d'une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 3 novembre 2025 à 13h55 : « Leur conjoint cachait beaucoup de secrets » (inédit)

Sonia, Mercedes et Maryse ont découvert une ou plusieurs infidélités de leurs hommes, qui menaient une seconde vie en parallèle. Des trahisons qui ont été bien difficiles à accepter.

Et à 15h : « Charlotte et Sylvie : comment sont-elles sorties de l’engrenage de l’alcool ? » (rediffusion)

En 1984, Marguerite Duras brisait un tabou en évoquant publiquement son addiction à l’alcool, un sujet encore largement passé sous silence en France. Aujourd’hui, entre 500 000 et 1,5 million de Françaises seraient concernées par une consommation problématique, un phénomène en hausse et souvent plus difficile à déceler que chez les hommes, la honte et la culpabilité retardant souvent la prise en charge. Dans son émission Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert donne la parole à deux femmes courageuses, Charlotte et Sylvie, qui témoignent de leur combat contre l’alcoolisme. Sobre depuis quatre ans, Charlotte parle d’une véritable renaissance, tandis que Sylvie, abstinente depuis bientôt quatre mois, se sent enfin apaisée et sur la bonne voie. Ensemble, elles reviennent sur leur parcours et sur le piège de l’addiction dans lequel elles sont tombées, pour témoigner et soutenir toutes celles qui vivent la même épreuve.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

