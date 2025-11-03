Plus belle la vie spoiler : qui a tué Basile ? La police découvre... (4 novembre 2025)



Qui a tué Basile dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Demain, dans l’épisode du mardi 4 novembre, la police va faire une découverte et comprendre quel est le lien entre les victimes !











En effet, alors qu’Apolline n’était pas là pendant le confinement, elle alerte la police : quelqu’un est entré dans sa chambre pendant son absence. La police pense alors que le tueur est passé par sa chambre et que c’est quelqu’un d’externe à la résidence.

En faisant le point, Patrick trouve enfin le lien entre Laura, Morgane, Vadim et Jules : le concours des forces spéciales Sud Est et Philippe Delmas ! Il les fait placer tous les quatre sous protection policière mais à l’hôpital, Bahram fait une grave erreur… Alors qu’Eric insiste pour savoir où a Laura a été transférée, Bahram finit par accepter de lui donner l’info censée être confidentielle… Et le meurtrier les écoute !



