C à vous du 10 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 10 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Réforme des retraites, budget, lettre « secrète” de Bruno Le Maire sur le déficit : Eric Coquerel, président de la Commission des finances et député LFI de la Seine-Saint-Denis, est l’invité de C à vous

🔵 Nicolas Sarkozy libéré après 21 jours de détention provisoire. On en parle avec Nicolas Bastuck, rédacteur en chef Droit et Justice au Point, et

Noemie Schulz, grand reporter police-justice à France télévisions



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine, Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Nikos Aliagas, pour la « Star Academy » tous les samedis sur TF1 à 21h10

🎶 Julien Lieb, pour son album « Naufragé », disponible depuis le 26 septembre

🎥 Eye Haïdara, pour le film « Six jours, ce printemps-là » en salle le 12 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 10 novembre 2025 à 19h sur France 5.