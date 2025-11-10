Un Si Grand Soleil Spoiler : Charles prêt à se dénoncer, Muriel prend une décision choc ! (épisode du 12 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1791 du 12 novembre 2025 – C’est Charles qui a tué Eliott dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Muriel, qui savait tout depuis le début et l’a protégé, celle-ci lui met la pression pour qu’il aille se dénoncer.











Charles, qui n’a pas le courage, demande à Muriel encore un peu de temps… Il finit par se rendre au commissariat, il dit avoir une déclaration à faire sur la mort d’Eliott. Mais le temps qu’on aille chercher quelqu’un, il voit que Muller a été arrêté. Il entend Thierry l’accuser du meurtre, il renonce alors et s’en va !

De leur côté, Thierry et Alex n’obtiennent pas les aveux de Muller, qui a été arrêté en flagrant délit mais refuse d’avouer le meurtre d’Eliott.

Eve vient voir Muriel pour lui présenter ses excuses. Mais Muriel, glaciale, lui annonce qu’elle ne veut plus qu’elle voit Toma ! Elle est convaincue qu’Eve savait qu’Eliott allait s’enfuir avec leur fils, elle lui dit qu’elle est aussi perverse qu’Eliott et lui annonce qu’elle vivante, elle ne verra plus Toma.! Eve est bouleversée.



