Star Academy du 10 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 10 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.





On poursuit le débrief avec Marlène. Elle annonce que Mélissa a sa mention spéciale, elle salue le fait qu’elle ait réussi à chanter avec son émotion débordante. Et pour Léo, elle annonce qu’il est sa meilleure progression de la semaine !







Publicité





Pour Ema et Clara Luciani, elle lui explique qu’il faut qu’elle articule plus. Sur la battle top 5, Marlène dit à Bastiaan qu’il a fait une très belle prestation. Et elle félicite Léa.

Sur le tableau chanté / dansé de Léa, elle n’est pas contente d’elle. Mais Marlène a vu une guerrière. Léa se met à pleurer.



Publicité





L’auto-portrait de Victor est le coup de coeur des élèves. Mais coup dur, il est le rendez-vous manqué de Marlène ! Victor est déçu, elle lui fait des reproches en interprétation.

Après le départ de Marlène, Léa craque et se confie à Léane.

En tant que délégués, Bastiaan et Mélissa se rendent dans le bureau de Michaël Goldman. Ils donnent leurs revendications, ils veulent plus de soirées aux château.

Découverte ensuite de la photo de classe de la promo. Et Michaël arrive pour l’annonce des évaluations en compagnie de Marine. A l’occasion de la semaine des anciens et du prime de vendredi, les évaluations ont lieu lundi matin pour tout le monde sur un titre des anciens dont « Ma faute » de Marine. Et il annonce que Marine reste avec eux cet après-midi pour les faire travailler.

Les élèves font visiter le château redécoré à Marine. Et ils démarrent les répétitions des évaluations. Ambre appelle sa mère, elle voulait choisir la chanson de Lenny mais sa mère veut qu’elle prenne « Autrement » de Julien Lieb.

Marine prend une minute de téléphone pour appeler sa maman. Et elle repart.

Théo P. appelle sa petite amie, elle le félicite pour sa progression. Et Léo confie ensuite à Théo P. qu’il est séparé de sa copine depuis la veille. Il s’isole un peu dehors. Et Ema est crevée, elle a un coup de blues et se met à pleurer. Elle a peur d’être renommée, Anouk la rebooste.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 10 novembre : Sarah et Anouk au top, Ema, Théo L. et Ambre se loupent, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 10 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.