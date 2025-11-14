C à vous du 14 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 14 novembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Boualem Sansal, commémorations du 13 novembre, un nouvel état islamique au Mali… Caroline Fourest, journaliste et polémiste, est l’invitée de C à vous

🔵 Le frère d’un militant contre le narcobanditisme tué par balle à Marseille. On en parle avec Claude Ardid, journaliste et réalisateur



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : le chef Julien Sebbag

🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Julie Andrieu, pour son livre “Julie cuisine l’Italie”

🍴 Philippe Etchebest, pour son livre “Un chef au bout du monde”

💪 Dorian Louvet, marathonien, pour son record du monde

🎥 Baptiste Lecaplain, pour le film “Zootopie 2”

