La meilleure boulangerie de France du 14 novembre : le sommaire, qui va gagner et représenter la Côte d’Azur ?

La meilleure boulangerie de France du 14 novembre 2025 – Ce vendredi soir sur M6, Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais terminent leur tour de Côte d’Azur dans la saison 11 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine cette 1ère semaine et va désigner la boulangerie qualifiée pour la finale nationale.





Une émission à voir dès 18h35 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 14 novembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 1ère semaine de la saison, le jury est en Côte d’Azur.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Christophe et Claire dans le Var qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,2/10 (8/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 7,7/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Chloé dans le Var qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,7/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Camilla et Nagi dans le Var qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,1/10 (10/10 pour la première impression, 7,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 10/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, 3 boulangeries s’affrontaient dans les Alpes Maritimes : Carol et Jonathan, Fernanda et Thiago, et Eliott.

🔵 Ce vendredi soir, l’affrontement de la veille se poursuit. Qui remportera le duel du jour et accèdera à la délibération finale d’aujourd’hui ?

En fin d’émission, le jury sacrera le meilleur boulanger de la semaine qui aura le privilège de représenter la Côte d’Azur pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour un nouveau périple à travers toutes les régions de l’Hexagone. Cette aventure gourmande, dédiée à la découverte des plus belles boulangeries du pays, sera également l’occasion de mettre à l’honneur le terroir, les producteurs locaux et le patrimoine culturel français. Pour cette édition, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint le jury déjà composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra aussi compter, ponctuellement, sur la présence du chef Danny Khezzar, venu partager cette expérience exceptionnelle.