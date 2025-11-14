Un Si Grand Soleil Spoiler : Charles rongé par la culpabilité, il perd les pédales (épisode du 18 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1795 du 18 novembre 2025 – Charles n’a pas assumé ses actes et il a échappé à la justice dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Mais dans quelques jours, c’est sa mauvaise conscience qui va le rattraper…











Alors qu’Eve a fait lire à Charles la lettre écrite par Eliott pour dire au revoir quand il se préparait à partir avec Toma, il est rongé par la culpabilité. Eliott a écrit qu’il n’avait confiance qu’en sa mère et en Charles !

Seul à la clinique vétérinaire, Charles a une vision d’Eliott… Il voit Eliott lui dire qu’il est content de le revoir avant de lui rappeler qu’il l’a tué. Eliott lui dit d’arrêter de se prendre la tête, il ne lui en veut pas ! Il lui dit qu’il allait faire un sale coup à Toma, en fait il l’a libéré… Il dit lui pardonner ! Charles pleure dans les bras de sa vision d’Eliott quand ce dernier se met à l’étouffer !

