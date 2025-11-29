C à vous du 29 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

C à vous du 29 novembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

Capture France 5


🔵 Noël : avec un budget en baisse, comment se faire plaisir sans se ruiner. On en parle avec l’éditorialiste Emmanuel Lechypre, et le chef cuisinier multi-étoilé Thierry Marx

🔵 Nadine de Rothschild en pleine guerre d’héritage contre sa famille. François de Labarre, grand reporter à Paris Match, nous livre ce soir ses informations


🔵 Dans la suite de C à vous :
🎶 Matt Pokora pour la réédition de son album « Adrénaline »
📺 Stéphane Rotenberg pour la saison 21 de « Pékin Express » sur M6
🎭 Anne Roumanoff pour son spectacle « L’expérience de la vie »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 29 novembre 2025 à 19h sur France 5.

