Demain Nous Appartient spoilers : Georges au coeur d’un drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 1er au 5 décembre 2025)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 1er au 5 décembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par un terrible drame au commissariat. Alors que Georges a été mis à pied, il revient récupérer ses affaires au commissariat quand trois hommes cagoulés et armés font irruption ! Chloé, Alex, Arthur, ou encore Karim, Aurore et Nordine sont là au moment de la prise d’otages. Et alors qu’Alex va décider de les affronter héroïquement, un coup va partir et c’est Georges qui reçoit la balle au thorax !

Pendant ce temps là, Bart est au pied du mur mais ne compte pas se laisser faire. Et la police interroge Arthur au sujet de Joyce, sa cousine… Quant à Marguerite, elle drague Benny !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 (épisode 2085) : Au plus mal, Georges demande conseil à Victoire. Arthur utilise Nina pour se rapprocher de Lou. Bart décide de tester la sincérité de Victor.

Mardi 2 décembre 2025 (épisodes 2086) : Des braqueurs s’introduisent dans le commissariat de Sète. Au grand dam d’Adam, Gloria et Soizic se rapprochent.

Mercredi 3 décembre 2025 (épisode 2087) : Alex met en péril la vie de tous les otages. Soraya et Gabriel se lancent un défi. Kevin apprend que sa prof, Marguerite, drague Benny.

Jeudi 4 décembre 2025 (épisode 2088) : Les enquêteurs interrogent Arthur sur ses liens avec Joyce. Marceau perturbe Lizzie dans ses fonctions. Face à ses élèves, Marguerite n’a aucun tabou.

Vendredi 5 décembre 2025 (épisode 2089) : Nordine se lance dans une course-poursuite pour arrêter l’une des fugitives. Roxane a ses propres méthodes pour aider Bart. Ne sachant que faire, Lizzie se confie à Damien.



VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 1er au 5 décembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…