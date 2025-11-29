Star Academy du 29 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 29 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens au château.











Les élèves non nommés partent tôt en direction du plateau du prime. Pour les deux binômes nommés, place au cours du sport avec Ladji. Jeanne, Léo, Lily et Théo L. se donnent à fond !

Après le cours, Lily et Jeanne se confient… Elles ont peur de partir et ont aussi très envie de chanter avec Ed Sheeran lundi.

Sur le plateau du prime, Victor est intimidé en rencontrant Tina Arena. Ils répètent leur duo.



Au château, place au cours d’expression scénique avec Marlène pour travailler les chansons du prime. Théo L. et Lily répètent « M’envoler » de Carla et Jeck. Jeanne et Léo enchainent sur « Alter Ego » de Jean-Louis Aubert. Marlène leur donne plein de conseils et ça les rassure.

Sur le plateau, Anouk répète son auto-portrait. Théo P. l’accompagne au piano.

Au château, les nommés écrivent leurs lettres en cas de départ. Ils vont ensuite les déposer dans les boites aux lettres.

Quand tout le monde rentre au château, ils découvrent un repas chinois. Ils mangent tous ensemble, pour la dernière fois à 12. Et les nommés vont ensuite faire leurs valises.

