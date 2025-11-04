C à vous du 4 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 4 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Dans son nouveau livre, Brice Teinturier explore « des raisons d’être optimiste en France ». Politologue et directeur général délégué d’Ipsos-BVA France, il publie “Au-delà des apparences – des raisons d’être optimiste en France » aux éditions Le Cherche Midi

🔵 30 ans après l’assassinat d’Yitzhak Rabin, Israël toujours aussi divisé. On en parle avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l’Université ouverte d’Israël qui publie « Yitzhak Rabin, la paix assassinée ? » aux éditions JC Lattès



🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Mayane & sa maman Sandrine Thevenon, pour le livre “Mayane, de l’ombre à la lumière”

📺 Vanessa Paradis, François Damiens & Jérôme Commandeur, pour le film “T’as pas changé” en salle demain

