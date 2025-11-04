Un Si Grand Soleil Spoiler : Eve dérape et menace Muriel, Manu découvre... (épisode du 6 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1787 du 6 novembre 2025 – Les choses vont mal tourner pour Boris et Muriel dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Boris va réitérer ses aveux face à Muriel en confrontation !











Muriel tente de le convaincre d’arrêter de s’accuser et de dire la vérité : s’il fait ça pour la protéger, il se trompe car elle n’a pas tué Eliott ! Mais Boris demande à mettre fin à la confrontation. Boris est mis examen pour homicide involontaire tandis que le juge Laplace décide de mettre Muriel en examen pour complicité de meurtre !

Muriel est remise en liberté, elle se rend alors chez Eve pour récupérer son fils. Mais Eve est glaciale et elle perd complètement les pédales. Elle demande à Muriel comment ça s’est passé chez le juge, celle-ci choisi d’être honnête et lui parle de sa mise en examen. Elle assure à Eve qu’elle n’a pas tué Eliott et Boris non plus. Mais Eve dérape, elle saisit Muriel par le bras et le menace ! Elle lui jure que si elle a fait du mal à Eliott, elle ne reverra plus jamais Toma !

De son côté, Manu persiste à enquêter du côté du trafic de drogue. Sur les caméras de vidéo-surveillance près du garage, il retrouve les deux mecs à scooter le soir où Eliott s’est fait tirer dessus… Il montre les images à Alex, qui va regarder les données de la plaque…



