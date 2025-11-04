Les Cinquante du 4 novembre : quels joueurs vont être éliminés ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 57)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 57 du mardi 4 novembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 57 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Kelly, Neymar et Laura L. sont dans l’entre de la Panthère.











Ils échouent et font perdre 1700 euros à la cagnotte commune.

Le Lion convoque ensuite les joueurs dans l’arène pour le dernier jeu avant la finale. C’est Robin, Kelly et Simon qui remportent le jeu, Solène, Laura M., Laura L. et Neymar – sont sur le banc des éliminés.

Place au vote avant la toute dernière cérémonie d’élimination. Et cette fois, ils ne peuvent sauver qu’un seul joueur sur les 4 !



Le Lion fait revenir les éliminés pour le verdict. Et c’est un choc quand le Lion leur apprend que 3 joueurs vont être définitivement éliminés. Et cette fois, le vote va avoir lieu en direct ! Chaque joueur victorieux va désigner le joueur qu’il veut éliminer ! Simon est le premier à voter, il élimine Solène.

SPOILER quels joueurs vont être éliminés ?

Dans l’épisode de demain, place aux votes de Robin et Kelly. Robin élimine Neymar ! Et Kelly décide entre les deux Laura d’éliminer Laura M. à la surprise générale ! Laura L. est donc sauvée !

Les Cinquante, le replay du 4 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 57 ce mardi 4 novembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 5 novembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 58.