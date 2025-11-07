C à vous du 8 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

Publicité

C à vous du 8 novembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 8 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Capture France 5


Publicité

🔵 Concert perturbé à la Philharmonie, point sur l’enquête du braquage du Louvre, Tiktok visé par une enquête… On en parle avec Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, dans C à vous

🔵 Scandale Shein, J-500 avant la présidentielle… Retour sur une semaine d’actualité avec Marc-Olivier Fogiel et Benjamin Duhamel


Publicité

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : le chef Julien Sebbag

🔵 Dans la suite de C à vous :
🎶 Barbara Pravi pour son album “La Pieva” et sa tournée dans toute la France
📺 Flavie Flament pour son émission “Flavie en France”, du lundi au jeudi à 11h20 sur France 3
🎬 Lyna Khoudri, Mallory Wanecque & Katy pour le film “Le Gang des Amazones” en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 8 novembre 2025 à 19h sur France 5.

A LIRE AUSSI
C à vous du 6 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 6 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 5 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 5 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
La Grande Librairie du 5 novembre 2025 : invités et sommaire
La Grande Librairie du 5 novembre 2025 : invités et sommaire
C à vous du 4 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 4 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)


Publicité


Retour en haut